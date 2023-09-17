عشرات الأسر الفلسطينية لا تزال في عداد المفقودين جراء إعصار دانيال في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عشرات الأُسر الفلسطينية لازالت في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم تأكيد مقتل 23 فلسطينيا حتى الآن جراء الإعصار في ليبيا، فيما توجد صعوبات حقيقية بحصر أعداد المفقودين والناجين من الجالية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنها تحتاج مزيدا من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن، نتيجة تعذر إجراء أي فحوصات الحمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر.

وبحسب بيان الوزارة فإن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها.

وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود 60 إلى 70 ألف فلسطيني يقيمون في ليبيا.