اليابان: عودة كرنفال سامبا أساكوسا إلى طوكيو بعد توقف 4 أعوام بسبب كورونا

عاد اليوم الأحد كرنفال "سامبا أساكوسا"، وهو أحد أبرز الفعاليات التي تقام في أواخر الصيف بطوكيو، بعد توقف استمر لـ4 أعوام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم موسيقى برازيلية في ظل إيقاعات جذابة ملأت شوارع وسط مدينة أساكوسا التي كانت تعج بالمتفرجين.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن أكثر من 2500 شخص ضمن 16 فريق سامبا، قدموا رقصات وأغنيات بينما كان العديد منهم يرتدي أزياء ملونة ومبهجة، فيما عزفت الفرق مقطوعات موسيقية برازيلية بشارع كاميناريمون في أساكوسا، بينما مرت على بوابة تاريخية تؤدي إلى معبد سينسوجي الشهير.

وتم منع المتفرجين هذا العام، من الجلوس على الأرض بطول الشارع، أو استخدام الكراسي والحوامل ثلاثية الاقدام، في ظل مخاوف من حدوث اكتظاظات في الشوارع.

كما تم تقليص حجم الفعاليات هذا العام بالمقارنة مع الحدث السابق، مع تقديم موكب استعراضي أقصر، وبدون شكل المسابقة النموذجي المستوحى من كرنفال ريو دي جانيرو الذي يحظى بشهرة عالمية.