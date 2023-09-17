وزير الزراعة يتابع ميكنة الخدمات والحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام الأقمار الاصطناعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشان تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، لمحاصيل القمح – البرسيم – البنجر والذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.



وقال القصير، إن حصر المحاصيل بالاقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.



وعقد "القصير" اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات والمستفيدين والعائد من التطبيق؛ لخدمة المزارع المصري والدولة، ويهدف التحول الرقمي إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.