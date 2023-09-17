انتهاء تدريب عدد من شباب الأقصر على وظائف الفندقة الشاملة

انتهت مديرية العمل بالأقصر من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بأحد فنادق الأقصر واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية.



وقالت المديرية، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح هشام عبد الله، مدير المديرية، أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني، وأسبوعين بأحد المنتجعات السياحية كما يجري التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات.



ونوه بأن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.