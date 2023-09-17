محافظ المنوفية: إقامة مشروعات استثمارية وخدمية على أراضي غير مستغلة بقويسنا

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم خلال جولته الميدانية بقويسنا وبركة السبع، عددا من قطع الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة قويسنا، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية وفق النظم الحديثة بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادي يعود بالنفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، ورافق المحافظ خلال الجولة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بركة السبع وقويسنا، ومدير مديرية الطرق، والمستشار الهندسي للمحافظة.

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات رصف طريق قويسنا- اسطنها والبدء فوراً في إدارج الوصلة داخل الكتلة السكنية بالمنطقة ضمن خطة الرصف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال جولته، فاجأ محافظ المنوفية حديقة "تحيا مصر" بقويسنا للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفات مما أضرت بالشكل العام والمظهر الحضارى للحديقة، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ووضع تصور شامل لإعادة الرونق الجمالى للحديقة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة الحدائق والمنتزهات العامة للتأكد من عدم إقامة أية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير منطقة ديا الكوم ببركة السبع، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجارى تركيب البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارى رصف 7 شوارع فرعية وكذا مربعات سكنية بنطاق المدينة بتكلفة 22 مليون جنيه ضمن خطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان، كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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