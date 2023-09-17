رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لمزيد من العلاقات مع ماليزيا في مبادرة الحزام والطريق

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قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج لرئيس وزراء ماليزيا الزائر، أنور إبراهيم إن الدولتين يتعين أن تواصلا العمل معا في مشروعات "مبادرة الحزام والطريق" وتبحثا عن مجالات جديدة في التعاون.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لأنور في اجتماع في مدينة "نانينج" إن الصين مستعدة للعمل مع ماليزيا لـ"تعزيز الثقة المشتركة السياسية وتعزيز التنسيق حول استراتيجيات التنمية وبناء مشروعات خاصة بالحزام والطريق بجودة عالية معا"، طبقا لما ذكرته "الإذاعة الوطنية الصينية".

ويحضر الزعيمان معرض "الصين آسيان"، في المدينة الواقعة جنوب غرب الصين مطلع الأسبوع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني بالسعي لتحقيق نمو جديد للتعاون مع ماليزيا في قطاعات، بما فيها الطاقة الجديدة والسيارات والاقتصاد الرقمي وتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين، حسب التقرير.

ومن جانبه قال أنور إن ماليزيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين، بأسلوب شامل وإقامة شراكة أقوى مع الصين طبقا لما ذكره التقرير.