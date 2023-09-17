محكمة أفغانية تجلد 9 أشخاص في جرائم سرقة وعلاقات غير قانونية

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تعرض 9 أشخاص للجلد في محكمة تخضع لسلطة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد.

وتلقى الرجال الثمانية وامرأة واحدة، الذين حوكموا بالفعل ويقضون عقوبة السجن بسبب جرائمهم، ما بين 20 و39 جلدة، وفقا لإدارة المعلومات والثقافة على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، في مقاطعة زابل جنوبي البلاد.

وأصدرت المحكمة العليا بيانا قالت فيه إن الأفراد في محكمة المقاطعة عوقبوا لارتكابهم "جرائم سرقة وعلاقات غير قانونية".

ودون تقديم مزيد من التفاصيل، قالت المحكمة إن عقوبة "التعزير" طبقت على الجناة في المحكمة.

وفي القانون الجنائي الإسلامي، يشير مصطلح "تعزير" إلى العقاب على الجرائم وفقا لتقدير القاضي وعادة ما يؤدي إلى جلد "معتدل" يقصد به شكل من أشكال التأديب والتوبيخ.

وفي مايو، قالت الأمم المتحدة إن العقاب البدني ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسة. وقالت الهيئة إن 334 شخصا على الأقل تعرضوا للجلد علنا في الأشهر الستة الماضية في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان المتطرفة منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.

ووفقا للأمم المتحدة، عوقبت الغالبية العظمى من المدانين على جرائم مثل "الزنا" وهروب القاصر والسرقة والمثلية الجنسية وشرب الخمر والاحتيال والاتجار بالمخدرات.

ورفضت سلطات طالبان الانتقادات، قائلة إن تحركها يتماشى مع القانون وضروري لضمان أمن وسلامة الشعب.