مواطنو الوادي الجديد يقبلون على معارض أهلا مدارس

تشهد محافظة الوادي الجديد، إقبال المواطنين على معارض أهلًا مدارس في مراكز المحافظة المختلفة، وتوافر المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة؛ بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، ضمن تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء من على كاهل الأسر وأولياء الأمور.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضرورة التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

ومن جانبه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار إنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وسد العجز في جميع التخصصات المختلفة بالمدارس، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية؛ لضمان جاهزية المدارس قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأعلن تكريم 4 من معلمين المحافظة من جانب إحدى المؤسسات العلمية بمسابقة مدرس مصر والقائد الفعال لعام 2023.

وأشار عبدالعزيز، إلى تكريم كل من وفاء محمد عبلة مدير مدرسة بولاق الرسمية للغات، لفوزها بالمركز الأول في مسابقة القائد الفعال، وإيمان ربيع صفيان إبراهيم، بمدرسة اللغات الرسمية بالخارجة، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ومحمد رمضان خضر، بمدرسة موط الرسمية للغات الفائز بالمركز الثاني على مستوى المحافظة، هناء محمد عبد السلام مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة، الفائز بالمركز الثالث على مستوى المحافظة بمسابقة مدرس مصر 2023.