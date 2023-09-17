إطلاق مبادرة سقيا الماء في أرمنت بالأقصر

قامت مؤسسة "حياة كريمة" بإطلاق مبادرة "سقيا الماء" في مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، مستهدفةً توزيع مياه شرب مبردة "مجاناً" على المواطنين والعمال والسائقين.

وقام فريق "حياة كريمة" بمركز أرمنت بتوزيع عدد كبير من زجاجات المياه على المواطنين.

وقالت رئاسة مدينة أرمنت بالأقصر، إن المبادرة تأتي للتخفيف على المواطنين في ظل حرارة الجو الشديدة، مشيرةً إلى أنه تم توزيع المياه في عدة مناطق بمنطقة أرمنت الوابورات وهي شارع مستشفى حورس وموقف أرمنت وشارع أبو حطب وشارع البحر ومنطقة مسجد الرحمن والسجل المدني.

وأضافت أنه يجري استكمال تنفيذ المبادرة في المناطق ذات الكثافة العالية من المواطنين بجميع أرجاء المركز، مؤكدةً أن المواطنين عبروا عن مدى سعادتهم بتلك المبادرة لما كان لها من أثر فعال عليهم في الشارع.

