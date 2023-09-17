أوبرا الإسكندرية تواصل الاحتفال بـ سيد درويش

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب، باحتفال طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

وسط حشد جماهيرى قدمت تلك الأصوات الواعدة النشيد الوطنى بلادى بلادى، الحلوة دى، أنا المصري، أهو ده اللي صار، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد علي فل وياسمين .

وفى الفاصل الثانى، روى طالبات فصل الباليه بمشاركة طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت سيرة خالد الذكر من خلال مشاهد درامية وتابلوهات راقصة صممت خصيصا للإحتفالية وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتى وصاغ موسيقيقاها إسلام رفعت وتضمن اعمال دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكوا أنداس، الحلوة دى، يا ورد علي فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة .

سبق الحفل افتتاح معرضا تشكيليا بالساحة الخارجية للمسرح لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلا فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعدد من الحان سيد درويش المميزة.