الأفريقي التونسي يخسر أمام باهير الإثيوبي بالكونفدرالية

تعرض فريقا الأفريقي التونسي ومودرن فيوتشر المصري، لهزيمتين في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وخسر الأفريقي صفر / 2 أمام مضيفه باهير دار كينيما الإثيوبي، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية، مما يصعب موقفه في مباراة الإياب حيث أصبح مطالبا بالفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على منافسه الإثيوبي في لقاء الإياب الذي يقام بالعاصمة التونسية، حتى يتجنب خروجه مبكرا من المسابقة القارية، فيما يكفي باهير دار كينيما الخسارة بفارق هدف وحيد لمواصل مغامرته في البطولة.

وأحرز باهير دار كينيما هدفيه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و90 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، خسر فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني بهدف جاء في الدقيقة 52 وذلك بعد ركلة حرة في وسط الملعب نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، وتهيأت أمام مهاجم الفريق التنزاني الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبات يتعين على فيوتشر الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب، التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة، لبلوغ دور المجموعات في المسابقة، التي يشارك فيها للنسخة الثانية على التوالي.

واقترب ديابل نوار الكونغولي من التأهل لدور المجموعات، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه مايسترو يونايتد الزامبي، ليكفيه التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستلعب في ميدانه من أجل الصعود للدور المقبل.