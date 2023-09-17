زيلينسكي يشكر داعمي بلاده على المساعدات العسكرية

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لألمانيا ودول أخرى على دعمها المتواصل في مساعدة بلاده على صد الغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي اليوم السبت: "أحرزنا تقدما كبيرا الأسبوع الجاري في تطبيق اتفاقات الدفاع المبرمة وحزم دعم أخرى".

وأوضح: "الدنمارك- شكرا على الحزمة الدفاعية الجديدة، وهي الحزمة الـ 12 بالفعل. (وتتألف من) معدات وذخيرة وصواريخ لدفاعنا الجوي".

وأضاف: "ألمانيا- شكرا على الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية. بلجيكا- إن مشاركتكم في تدريب طيارينا تلقى استحسانا . شكرا للنرويج!- (على) قراركم لتوفير تمويل إضافي من أجل تعافي أوكرانيا. إنه حيوي. شكرا لكم!".

وتابع قائلا: "كوريا الجنوبية- شكرا على اتفاق الدعم المالي الجديد! الولايات المتحدة- قرار العقوبات الجديدة الرامية إلى الحد من قدرة روسيا على الانخراط في الإرهاب. شكرا لكم !".

ورغم ذلك ما زالت كييف تنتظر قرارا ألمانيا يتعلق بما إذا كانت برلين ستوفر صواريخ جوالة من طراز "تاوروس"، وهو قرار يستغرق صدوره وقتا أطول من الوقت الذى كانت تأمل فيه أوكرانيا.

