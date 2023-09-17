 وزير النفط الإيراني: قادرون على تصدير الخام حيثما شئنا - بوابة الشروق
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وزير النفط الإيراني: قادرون على تصدير الخام حيثما شئنا

د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:44 م

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن وزارة النفط الإيرانية توفر الدعم للشركات البتروكيمياوية وتعمل على الدوام لمعالجة مشاكلها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية (إرنا) عن أوجي القول: "لقد كان الأجانب يحدّدون لنا في وقت ما، سقف إنتاج وتصدير الخام، ولكن مختصون الصناعات النفطية الايرانية يستطيعون اليوم تصدير الخام والمكثفات الغازية الإيرانية حيثما شاؤوا".

وقال وزير النفط الإيراني خلال مراسم تدشين النسخة الـ17 من "معرض إيران بلاست" الدولي، إن "الحكومة تدأب على تجميع الغازات المصاحبة للنفط واستخدامها في خدمة الصناعات البتروكيمياوية، لن نسمح باحتراق موارد الشعب الإيراني في المشاعل دون جدوى".

وأوضح وزير النفط أن حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات الغازية في إيران يبلغ 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر؛ حيث يتم تصدير هذه الكمية أو استهلاكها محليا.


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