محمد فراج عن الهجوم عليه بسبب داليا شوقي: أتعرض لحملات إهانة وتجريح

حرص الفنان محمد فراج، على الرد على الهجوم الذي تعرض إليه بعد تعليقه على الانتقادات العديدة الموجهة للفنانة داليا شوقي بعد عرض مشاهدها في مسلسل سفاح الجيزة، بالإضافة إلى شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة بسنت شوقي.

وكتب محمد فراج عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: بعد مساء الفل، فوجئت بعدد كبير من أصدقائي بيقولولي مزعل الجمهور ليه يا فراج؟، بصراحة استغربت من السؤال، أنا بقالي أكتر من 15 سنة ممثل، عمر ما حصل إن اتقال لي جملة زي دي.

وتابع فراج: القصة باختصار أنا كنت في العرض الخاص لفيلمي واتسألت من برنامج محترم عن ردي على إشاعة انفصالي عن بسنت وانتقاد أداء داليا، ورغم إن لا الوقت ولا المكان يستحملوا الكلام ده، لأننا بنحتفل بالفيلم، لكن احتراما للإعلام بشكل عام جاوبت، بس زي ما كلكم عارفين إن صيغة السؤال بتتحذف من المونتاج والخبر اللي بيتنشر هو الإجابة فقط لاغير، فالسؤال كان: إيه ردي على حملات الإهانة والتجريح فأنا قولت إن ده مينفعش ناخده بجدية لكن مكنتش بتكلم على الجمهور بشكل عام إطلاقًا.

وأضاف محمد فراج: أنا متأكد إن جمهوري اللي بنى اسم محمد فراج فاهم معنى كلامي كويس وعارف إن في فرق بين وجهة النظر وبين الإهانة والتجريح، ومتأكد إن جمهوري عارف إني مستحيل أحجر على رأيه، وياريت دايما الحكم على أي موقف أو رأي يكون بنظرة شاملة، مش من خلال سطرين متاخدين من مانشيت على فيس بوك، أو من فيديو اتعمل له مونتاج.

واختتم محمد فراج: معلش طولت عليكم بس يمكن اللي حصل ده كان فرصة لتأكيد امتناني الدائم بآراء الجمهور وإني بستفيد من النقد والملاحظات زي ما ببقى سعيد بالإشادات، بحبكم وشكرا لدعمكم ليا من بداية مشواري.

جدير بالذكر أن اسم محمد فراج تصدر التريند بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في افتتاح فيلمه" فوي فوي فوي" والتي وصف فيها الجمهور الذي انتقد الفنانة داليا شوقي بسبب أداءها في مسلسل" سفاح الجيزة" بأنه جاهل ولا يعلم شيء، واتهم كل من انتقدها بأنه يتقاضى أجرا مقابل الهجوم،وختم كلامه بجملة أغضبت كثيرون حينما قال" القافلة تسير" ولم يكمل الجملة.