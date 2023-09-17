جيفريز: الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي منخرط في حرب أهلية مدمرة

قال زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، إن الجمهوريين بالمجلس منخرطون في "حرب أهلية" تدفعهم صوب إغلاق أعمال الحكومة الأمريكية وإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس جو بايدن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن جيفريز وهو نائب ديمقراطي من نيويورك قوله لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إن "الحرب الأهلية تتسم بالسمات التالية: الفوضى والاختلال الوظيفي والتشدد، الحرب الأهلية التي ينخرط فيها الجمهوريون تضر بدافعي الضرائب الأمريكيين الكادحين وتقيد قدرتنا على التمكن من حل المشكلات بالنيابة عنهم. إنه أمر مؤسف".

وفي الأسبوع الماضي، فتح رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي، مدفوعا بالأعضاء المتشددين من الأغلبية الجمهورية الذين يمكن أن يطيحوا به، تحقيقا للمساءلة ضد بايدن.

وأكد جيفريز مجددا موقفه بشأن محاولة مساءلة بايدن ووصفها بأنها "غير قانونية" لكنه قال إنه يثق في أن البيت الأبيض سيتعاون.

وشدد: "لا توجد حقائق مسجلة توحي بأن الرئيس بايدن انتهك القانون بأي طريقة أو أي شكل من الأشكال".

وأضاف أن هذا التحقيق "خاطئ ويصرف الانتباه ويجب أن ينتهي الآن".