توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بأحياء القاهرة ضمن مبادرة «مدرستي سعادتي»

استهل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة.

وأضاف محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أن الدولة تحركت بصورة عاجلة للتعامل مع ما حدث ليبيا في ظل توجيهات القيادة السياسية، بتقديم المساعدات لهم، من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.

يأتي ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جاءت للتخفيف عن المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لسداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحظر حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها، مؤكداً دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.

ووجه محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم حاليًا، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مشيرا إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة؛ تجنباً لوقوع أزمات مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما شدد على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول، بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات "حلوان، والمعصرة، والتبين، وطرة، والمعادي، و15 مايو" والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها في حدود القانون.

وثمن محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني في المبادرات التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 500 ألف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة "مدرستي سعادتي"، مؤكداً ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية، وخلق قنوات اتصال معها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه هناك متابعة يومية مع مدير مديرية التموين؛ للتأكد من توافر رصيد استراتيجي من السلع الغذائية، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري؛ للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف عبدالعال، أنه تم إنشاء 6 أسواق للجملة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، تم الانتهاء من 3 أسواق منها، سيتم افتتاحهم قريبًا مما يساهم في القضاء على جشع التجار، مؤكداً استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.