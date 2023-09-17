 تكريم حفظة القرآن الكريم في حاجر العديسات بالأقصر - بوابة الشروق
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تكريم حفظة القرآن الكريم في حاجر العديسات بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:21 ص | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:21 ص

نظمت إدارة أوقاف الطود بالأقصر، احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمدينة جنوب الأقصر بحضور الدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف.

وأقيمت الاحتفالية بمسجد نجع الظاهري بمنطقة حاجر العديسات بحري، وتم خلالها تكريم إحدى الفتيات بمناسبة حصولها على الإجازة بالقراءات العشر الصغرى وعدد من المتون العلمية، كما تم تكريم عدد من الفتيات لحفظهن القرآن الكريم كاملًا.

كما تم تكريم بعض الأمهات لحفظهن القرآن بجانب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتميزين في البرنامج الصيفي الذي أقامته الإدارة.


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