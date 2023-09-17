أعلن وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة محمود كامل، موافقة الموسيقار الكبير سليم سحاب، على إنشاء أكاديمية "سليم سحاب" بنقابة الصحفيين؛ لرعاية الأطفال الموهوبين، لتكون نواة لاكتشاف مواهب جديدة من أطفال مصر، ليكونوا نواه لقوة مصر الناعمة في الحاضر والمستقبل.

وقال كامل في مستهل احتفالية النقابة مساء اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان: "مئوية فنان الشعب"، أن المايسترو سليم سحاب أصر على أنه متطوع بوقته وعلمه، وتخصيص الدخل المادي من هذه الأكاديمية، لصالح صندوق العلاج والمعاشات والأنشطة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين.

وبدأت منذ قليل، احتفالية تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان: "مئوية فنان الشعب".

يحيي الحفل على مسرح نقابة الصحفيين المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالإضافة لصحفيين وأسرهم.

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب، خلال الاحتفالية، كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجه الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لرعايتها الاحتفالية.

وأوضح أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي ترعى مسابقة المتفوقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعي، ضمن تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.

ويعد هذا الاحتفال الثاني الذي تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة والمجدد الأبرز، والتي ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، ويعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وأوضح محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن هذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

ووجه الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على رعايتها لكورال أبناء مصر، مشيرا إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وأكد أن الحفل يحضره الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، وبعض الشخصيات العامة والفنانين، وستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

ووجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها إلى النور.