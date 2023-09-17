 وزير دفاع كوريا الشمالية يتعهد بالتعاون مع روسيا للدفاع عن السلام في المنطقة - بوابة الشروق
الأحد 17 سبتمبر 2023 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

وزير دفاع كوريا الشمالية يتعهد بالتعاون مع روسيا للدفاع عن السلام في المنطقة

د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 10:23 ص

ذكرت إذاعة "صوت كوريا" الكورية الشمالية، نقلا عن وزير دفاع كوريا الشمالية كانج سون نام، إن الجيش الكوري الشمالي مستعد لتعزيز التعاون القتالي مع القوات المسلحة الروسية وتوحيد الجهود للدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وقالت الإذاعة، في تقريرها، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لسفينة حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعرب شويجو، عن ترحيبه بزيارة الزعيم الكوري الشمالي، وقال إنه على استعداد للعمل على تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وقالت الإذاعة "نقل وزير الدفاع الكوري كانج سون نام التحيات الحارة من جميع جنود الجيش الكوري الشمالي إلى جميع جنود أسطول المحيط الهادئ البطل وأعرب عن استعداده للسعي إلى تعزيز التماسك القتالي والتعاون مع الجيش الروسي والدفاع بشكل موثوق عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك