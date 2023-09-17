فارينزي يفوز على سبارتا براجا في الدوري البرتغالي

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فاز فريق فارينزي على ضيفه سبارتا براجا 3 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا تعادل ريو آفي مع فاماليكاو 1/1.

وسجل أهداف فارينزي اللاعبون برونو دوارتي ،وريو بيدرو كوستا ،ومحمد بشير بلومي في الدقائق 31 و44 و58 ، فيما سجل هدف سبارتا براجا سيمون بانزا في الدقيقة 56.

ورفع فارينزي رصيده على ست نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد براجا عند سبع نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ريو آفي مع ضيفه فاماليكاو 1/1 .

وتقدم فاماليكاو بهدف أحرزه جهوندير كاديز في الدقيقة 11 وتعادل ريو آفي عن طريق كوستينيا، لاعب فاماليكاو، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

ورفع ريو آفي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر، كما رفع فاماليكاو عند ثماني نقاط في المركز السادس.