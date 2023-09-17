الحكومة تنفي عجز منظومة توريد القمح المحلي عن تحقيق مستهدفاتها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.

وشددت على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي ٢٠٢٣، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين.

وقالت الوزارة، إن كميات القمح المحلي التي تم توريدها بلغت نحو ٣.٨ مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار ٥٠٪، ليصل سعر الأردب إلى ١٥٠٠ جنيه خلال موسم ٢٠٢٣، بدلاً من ١٠٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.

وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أية محاولات للتلاعب أو الفساد.