بلماضي يهنئ اتحاد الجزائر بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي

تقدم جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالتهنئة إلى نادي اتحاد الجزائر عقب فوزه بلقب كاس السوبر الافريقي على حساب الأهلي المصري بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي بمدينة الطائف السعودية.

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري اليوم الأحد، ان بلماضي قدم التهنئة للاعبين والمدرب عبد الحق بن شيخة وجهازه المعاون، وكل الإداريين ومشجعي اتحاد الجزائر على التتويج بالسوبر الافريقي أمام الأهلي المصري.

وأشاد بلماضي، بجدية ومثابرة وجهود كل فريق اتحاد الجزائر من أجل الحصول على هذا اللقب الذي يضيف بصمة فخر للكرة الجزائرية ويبشر بتتويجات أخرى محتملة في المستقبل.