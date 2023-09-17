شولتس وقرينته يتوجهان إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس وقرينته بريتا إرنست، العاصمة برلين بعد ظهر اليوم الأحد، متوجهين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن هذه هي ثاني رحلة رسمية تسافر فيها إرنست برفقة زوجها المستشار الألماني منذ توليه مهام منصبه قبل نحو عامين.

وسيبحث شولتس في نيويورك خلال الأيام الثلاثة المقبلة مكافحة التغير المناخي ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وإصلاح المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

وسيلقي شولتس خطابا يستغرق 15 دقيقة أمام الجمعية العامة بعد غد الثلاثاء، وسيشارك يوم الأربعاء المقبل في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالحرب في أوكرانيا، لكن مدة خطابه في هذه الجلسة ستكون أقل بشكل ملحوظ إذ ستبلغ ثلاث دقائق و20 ثانية.

ومن المرجح أن يلتقي شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك حيث سيتم منح الاثنين جائزة المواطن العالمي من المجلس الأطلسي مساء يوم الأربعاء.

كانت إرنست رافقت زوجها مرة واحدة فقط وهو في منصب المستشار عندما سافرت معه في مايو الماضي إلى هيروشيما في اليابان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ثم زارا كوريا الجنوبية في طريق عودتهما.

يذكر أن اجتماع زعماء مجموعة السبع يتضمن لقاء رسميا لأزواج الزعماء لكن الحال ليس كذلك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ورغم ذلك فإن بعض الزعماء المشاركين في الجمعية العامة سيحضرون برفقة أزواجهم.

وستحضر إرنست عدة لقاءات برفقة شولتس في نيويورك حيث سيشارك الاثنان في حفل سيقام بمناسبة مرور 50 عاما على انضمام ألمانيا إلى الأمم المتحدة، وفي حفل استقبال بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن وفي مراسم منح زوجها جائزة المواطن العالمي يوم الأربعاء.

كما تمت دعوة إرنست لحضور حفل استقبال تقيمه جيل بايدن لأزواج الزعماء المشاركين في الجمعية العامة.

ويختتم شولتس زيارته بالحصول على جائزة المواطن العالمي التي يتم تقديمها خلال فعاليات الجمعية العامة كل عام لتكريم شخصيات " أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم وجسدت الالتزام بالتعاون الدولي".

وسيتم منح الجائزة هذه المرة لشولتس وزيلينسكي ورئيس الوزرء الياباني فوميو كيشيدا ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، فيكتور شو؛ وتبلغ تكلفة أرخص تذكرة لحضور حفل عشاء الجائزة 2500 دولار أمريكي.