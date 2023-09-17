مقتل حارس أمن إيراني في ذكرى وفاة أميني

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، أن عضوا من قوات "بسيج" شبه العسكرية الإيرانية، قتل في هجوم مساء أمس السبت، في محافظة "فارس" جنوب البلاد.

وكان مهاجمان مجهولان على دراجة نارية، قد اقتربا من مجموعة من عناصر "قوات بسيج" شبه العسكرية، ثم فتحا النار، مما أسفر عن مقتل شخص شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مدينة "نور آباد".

وقال التقرير إن المهاجمين الاثنين فرا من الموقع، لكن لم يقدم معلومات عن هوية الجناة.

وكانت قوة "بسيج" قد تم تشكيلها في أعقاب ثورة عام 1979، التي شهدت إلغاء النظام الملكي وإعلان جمهورية إسلامية.

وتعمل المنظمة، تحت قيادة فيلق الحرس الثوري الإسلامي وتقوم بدور رئيسي في قمع الاحتجاجات، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة، التي اندلعت العام الماضي في أعقاب مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة.

وصادف أمس السبت الذكرى السنوية الأولى لوفاة المرأة الكردية الإيرانية.

وكانت أميني (22 عاما) قد تم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، قبل عام، بسبب ما يزعم من انتهاك قانون الزي الإسلامي الصارم.