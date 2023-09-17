حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مدن كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات متعددة، منها حملات نظافة، وإزالة إشغالات، وتطهير خطوط الصرف، وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية، وتبطين الترع، ومتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي بشوارع المدينة بالنافوري، وضخ المياه بها والوقوف على جاهزيتها، لاستقبال مياه الأمطار المنتظرة خلال فصل الشتاء، مع رفع ناتج التطهير أولًا بأول، كما ترأس حملة إزالة الإشغالات، برفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، وأمام المحلات التجارية والعربات المتواجدة على جانبي الطريق، بمدخل تريان، وشارع عمر بن الخطاب، وامتداد شارع أبو بكر الصديق ودوران أبو النور، وتحرير محاضر إشغال طريق، ومحاضر نظافة وبيئة للمخالفين.



وتابع علي إبراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولًا بأول، وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية.



وتفقد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بشوارع المدينة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وخطوط خفض المنسوب بقرى المركز، وتابع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات.



وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال عملية إحلال وإنشاء كوبري صروة مدرج في مشروعات الخطة الاستثمارية باعتماد قدره 6.2 مليون جنيه، متابعًا أعمال النظافة اليومية، وإزالة الإشغالات من الشوارع، تنفيذاً لتكليفات الوزير اللواء ، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.



وتفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لـ4 حالات بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وتم إزالة مخالفات البناء بدون ترخيص، وفك شدة خشبية بعزبة أبو سعيد، التابعة لقرية متبول، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بقرية صندلا، عبارة عن مبنى جديد بالبلوك الأبيض، وفي قرية دقلت.



وتم إزالة التعديات على الأرض الزراعية، حيث تم فك شدة خشبية من المهد، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ـ وفي قرية دقميره؛ وإزالة تعديات بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بقرية الاتحاد.



كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار العمل بتطهير مشروع الصرف بقرية شنو، للشوارع الرئيسية والفرعية، موجهًا بكسح جميع غرف الصرف، والقيام بأعمال التمليس لجميع الخطوط بالقرية باستخدام معدات شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، مع عدم توقف العمل حتى يتم الانتهاء بالكامل من حل مشكلة الصرف بالقرية.



وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة بالمدارس بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق بالمرور والمتابعة لكل المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة.



فيما تابع حملة لرفع الإشغالات بشارع الشركات وشارع الاستاد، وطريق دسوق فوه، وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضر إشغال، و80 محضر رفع إشغال، و10 محاضر نظافة، و100 مضبوطات متنوعة بمنطقة ساحة الغلال.



كما تابع يوسف، استكمال العمل في تأهيل وتبطين ترعة الجانبية اليمنى نطاق قرية شباس الملح.