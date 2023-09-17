 البرازيل تدعو الدول الثرية للتمويل من أجل تحول عالمي لطاقة مستدامة - بوابة الشروق
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البرازيل تدعو الدول الثرية للتمويل من أجل تحول عالمي لطاقة مستدامة

د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 9:37 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 9:37 م

دعت البرازيل، الدول الثرية إلى دفع أموال لتمويل عملية التحول العالمي لطاقة مستدامة، إذ أن تلك الدول في حاجة إلى التزامات أقوى من أجل تعويض اعتمادها على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير المناجم والطاقة البرازيلي، الكسندر سيلفيرا، في مقابلة في نيويورك إن الدول النامية "لا يمكنها تمويل تحول للطاقة على غرار أوروبا والولايات المتحدة"، وتحتاج إلى مساعدة من العالم المتقدم.

وقال إن الدول الصناعية يجب أن تتحمل تحديات أكبر، إذ "أنها تحصل على طاقتها من مصادر نظيفة أرخص كثيرا عن تلك الموجودة في دول جنوب العالم".

ومن المرجح أن تتم مجددا مطالبة الدول الغنية بالاستثمار أكثر من أجل مساعدة العالم في التحول بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري، من جانب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عندما يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، يدعو اليساري (77 عاما) إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي للمساهمة في حماية غابات الأمازون وتوفير حلول مالية بشأن المناخ.


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