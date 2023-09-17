 ميتروفيتش: الهلال السعودي يشبه ريال مدريد ولا أحن لإنجلترا - بوابة الشروق
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ميتروفيتش: الهلال السعودي يشبه ريال مدريد ولا أحن لإنجلترا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 1:55 م

شبَّه الصربي أليكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، فريقه الحالي بريال مدريد الإسباني، نادي القرن في أوروبا، نافيًا وجود أي حنين للعودة للدوري الإنجليزي.

ميتروفيتش انضمم إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فولهام الإنجليزي، وشارك مع الفريق في 4 مباريات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع آخر.

وقال ميتروفيتش في تصريحات مع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «ليس لدي أي حنين إلى إنجلترا، لقد لعبت هناك لسنوات عديدة».

وأضاف: «أنا سعيد لأنني وصلت أخيرًا إلى نادٍ كبير، الهلال يشبه إلى حد ما ريال مدريد في أوروبا».

وأتم: «أنا سعيد للغاية هنا وأريد الفوز بالألقاب».


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