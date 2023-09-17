وزيرة الداخلية الألمانية تدين أحداث الشغب في تجمع لإريتريين بشتوتجارت

أدانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بشدة أحداث الشغب التي وقعت أثناء تجمع لإريتريين في مدينة شتوتجارت.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد: "لا ينبغي خوض صراعات خارجية في بلادنا"، وطالبت بتقديم مرتكبي أعمال العنف إلى المساءلة، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل والكامل لأفراد الشرطة الذين أُصِيْبُوا خلال الأحداث.

كانت أعمال شغب عنيفة وقعت على هامش تجمع إريتريا في شتوتجارت، عاصمة ولاية بادن فورتمبرج، أمس السبت. وأفادت الشرطة بأن سبب الشغب هو تجمع لجمعيات إريترية ضم ما يتراوح بين 80 و90 شخصا قريبين من نظام الحكم الديكتاتوري في الدولة الأفريقية.

وتجمع المئات من مناهضي هذا التجمع في شتوتجارت للإعراب عن احتجاجهم، وهاجم مناوئو التجمع مشاركين فيه كما هاجموا قوات الطوارئ التابعة للشرطة.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن أحداث الشغب أسفرت عن إصابة 26 شرطيا وأربعة مشاركين في التجمع القريب من نظام الحكم الإريتري بالإضافة إلى اثنين من المعارضين.