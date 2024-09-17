رئيس مجلس النواب اللبناني يستبعد شن إسرائيل هجوم بري على لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "العدو" الإسرائيلي يعرف انّه سيدفع ثمنا باهظا في حال شن هجوما بريا على لبنان .

وقال بري ، في حديث لصحيفة الجمهورية المحلية نشرته اليوم الثلاثاء ، إنّ لبنان اعتاد على التهديدات الإسرائيلية وإن علت نبرتها أخيراً"، مستبعدا "هجوماً برياً واسعاً على لبنان، على رغم من تهديد العدو المتكرّر بتغيير الوضع السائد في الشمال".

ورجح بري أن "يلجأ الاحتلال إلى زيادة وتيرة عملياته العسكرية لتصبح أكثر كثافة واتساعاً، لكن من دون أن تتطور إلى محاولة الاجتياح".

وأضاف بري ، معلّقاً على فرضية الهجوم البري ، " المواجهة المباشرة مع الإسرائيلي على الأرض، وجهاً لوجه، هي ما نتمناه، وهي بالنسبة إلينا أفضل بكثير من القصف المتبادل، والعدو يعرف انّه سيدفع ثمناً باهظاً في حال حاول التقدّم على الأرض، ولذلك استبعد أن يلجأ إلى مثل هذا الخيار، الّا إذا أراد ارتكاب حماقة".

ولفت إلى أنّ " الصاروخ اليمني الذي اجتاز 2040 كلم وأصاب تل أبيب، يجب أن يدفع نتنياهو إلى مراجعة حساباته جيداً قبل أن يقرّر خوض أي مغامرة متهورة ضدّ لبنان".

وقال بري :"إذا كان صاروخ واحد مصدره اليمن قد فعل فعله في الكيان الاسرائيلي، فماذا لو تدفقت الصواريخ من جوار فلسطين المحتلة؟".

وتزايدت مؤخرا التهديدات الإسرائيلية حول استعداد إسرائيل لحسم الوضع على الجبهة الجنوبية اللبنانية لإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم ، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل مؤخراً على جبهة الجنوب اللبناني، المستمرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.