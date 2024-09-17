العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد

تسلم ملك إسبانيا فيليب السادس اليوم الاثنين أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد، بعدما اعترفت بها بلاده في شهر مايو الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، استقبل العاهل الإسباني السفير حسني عبد الواحد في القصر الملكي في العاصمة مدريد، في وقت سابق اليوم، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد.

وأفاد الديوان الملكي الإسباني، على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن عبد الواحد يترأس البعثة الدبلوماسية لدولة فلسطين في إسبانيا منذ عام 2022 حيث يتمتع بصفة سفير.

وتبدلت رتبته بشكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر، حيث أعلنت مدريد اعترافها بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار ايرلندا والنرويج، وفقا لوكالة معا الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن في بداية سبتمبر الجاري أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين ستعقد بحلول نهاية العام".

وأشار سانشيز إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

وأكد سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الاثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".