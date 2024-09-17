حركة طالبان تدير السفارة الأفغانية في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية التابعة لنظام طالبان، اليوم الثلاثاء، أن حكومة طالبان تتولى السيطرة على السفارة الأفغانية في سلطنة عمان وتديرها .

وفي بيان عبر الإنترنت، أعلن نائب المتحدث باسم الوزارة ضياء أحمد تكال عن استئناف الأنشطة المنتظمة في السفارة الأفغانية في مسقط.

وقال تكال في البيان إن السفارة لم تكن تقدم الخدمات القنصلية منذ 8 أغسطس الماضي.

وأضاف البيان أن استئناف أنشطة السفارة بالتعاون مع الدولة المضيفة سيلعب دورا بناء في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والدينية بين كابول ومسقط.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة طالبان قد عينت سفيرا بعد أم لا.

يذكر أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان. ومع ذلك، تولت حكومة طالبان في كابول منذ عودتها إلى السلطة المسؤولية عن السفارات الأفغانية في العديد من الدول، ومن بينها روسيا والصين وإيران وباكستان.