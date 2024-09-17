الداخلية: ضبط 6 عصابات و12 طن مخدرات خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما، شملت "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 33 فردا محليا، 51 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزن متنوعة، 194 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 19 متهما ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، وتنفيذ 60 ألفا و759 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 272 قضية مخدرات بإجمالي 12 طنا و71 كيلو، و19 فدانا منزرعا بنبات الهيدرو المخدر، و4659 قرصا مخدرا، 20 لاصقا، 195 أمبولا مخدرا.

كما تم ضبط 27 متهما هاربا و15 متهما بالبلطجة، 183 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية. ونجحت الحملات في إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما، وفحص 48 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.