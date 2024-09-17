العراق يقرر إرسال فرق طبية وفرق طوارئ إلى لبنان على خلفية الانفجارات

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم الثلاثاء،أن الحكومة العراقية قررت إرسال طواقم طبية وفرق طوارئ إلى لبنان لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف عن آلام المصابين من الأبرياء المدنيين جراء الهجوم "الصهيوني" السيبراني الذي أدّى إلى "إستشهاد" وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وذكر العوادي في بيان صحفي "أن الحكومة العراقية تتابع التطورات الأمنية الخطيرة التي تحدث في لبنان، والهجوم الصهيوني السيبراني الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين" .

وقال " إن هذه الأحداث، بجانب التهديدات والاعتداءات الأخرى المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان هي أمور تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً؛ من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب التي استهدفت، منذ أشهر، أهالي قطاع غزّة،

وكذلك طالت المدنيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان، وتسببت لهم بالمآسي، من دون رادع لجيش الاحتلال عن تنفيذ مخططاته في التوسع واحتلال المزيد من الأراضي".

وذكر أن رئيس الحكومة العراقية وجّه بإرسال الطواقم الطبية العراقية، وفرق الطوارئ، إلى لبنان لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف عن آلام المصابين من الأبرياء المدنيين.





