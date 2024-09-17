ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات البرتغال إلى 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين

أظهرت أحدث إحصاءات وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في 23 حريق غابات مستعرة في البرتغال منذ أمس الأول الأحد، بينما بلغ عدد المصابين 40 شخصا، حسبما ذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرتغالية أن أكثر من 5 آلاف من رجال الإطفاء وأفراد الدفاع المدني والجنود يكافحون ما يقرب من عشرين حريقا ، معظمها في شمال ووسط البلاد. ويتردد أن إجمالي 21 طائرة من طائرات الإطفاء والمروحيات يجرى استخدامها حاليا .

ويرسل شركاء الاتحاد الأوروبي مساعدات على نحو عاجل .

وساعدت ثماني طائرات إطفاء أرسلها شركاء الاتحاد الأوروبي استجابة لنداء استغاثة من لشبونة أمس الاثنين في جهود الإطفاء، حيث جاءت طائرتان من كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان. وتم تمديد إنذار حرائق الغابات، الذي كان من المقرر أن ينتهي في الأصل اليوم الثلاثاء، حتى مساء الخميس.

وحذر رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو قائلا "سنواجه أوقاتا صعبة في الأيام القليلة المقبلة. علينا أن نستعد لذلك".