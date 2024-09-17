وزارة الصحة اللبنانية: 3 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة بليدا جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، في غارة إسرائيلية على بلدة بليدا جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الوزارة قولها، إن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بليدا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح».

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات شبه يومية بين حزب الله وجيش الاحتلال أدت إلى نزوح أكثر من 113 ألف مواطن لبناني.

كما أسفر الصراع على جانبي الحدود إلى مقتل 610 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من حزب الله، و135 مدنياً، وفق «فرانس برس».

أما في إسرائيل، فأحصت السلطات مقتل 24 عسكرياً، و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.