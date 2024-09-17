اليونان تعتزم تدعيم حدودها البرية مع تركيا

ترغب اليونان في تدعيم حدودها مع تركيا، وطلبت مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وذكرت صحيفة كاثيريميني اليونانية اليوم الثلاثاء أن عدد المهاجرين في البلاد قد يرتقع قريبا بشدة نتيجة لزيادة الأشخاص العائدين الذين تم منحهم اللجوء في البلاد، أو من تقدموا بطلب لجوء هناك ثم سافروا إلى ألمانيا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك أثر لانخفاض مزايا الرعاية الاجتماعية ورفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية على أعداد القادمين من اليونان.

وانتقد رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس قرار الحكومة الألمانية بفرض عمليات التفتيش على الحدود.

ونقلت قناة (أنتينا) التلفزيونية اليوم عن بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة قوله إن اليونان لن تصبح الدولة التي تحل المشكلات التي سببتها دول أوروبية أخرى عن طريق السياسات السيئة".

وترغب الحكومة اليونانية الآن في تمديد السياج على طول نهر إيفروس/ ميريتش على الحدود اليونانية التركية، وتوظيف 150 فردا إضافيا في حرس الحدود.