صحة غزة: استشهاد 1151 عاملا بالمجال الطبي منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنها رصدت استشهاد 1151 من العاملين في القطاع الصحي منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى تدقيق بيانات 986 شهيدًا منهم، في حين أن 165 شهيدًا من الكوادر الصحية العاملين تم رصدهم في وسائل الإعلام، ولازال العمل مستمرا على توثيق بياناتهم الشخصية والمهنية.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.