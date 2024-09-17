عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل عملية سحب القوات الأجنبية من أراضيها

وقال صالح، في تصريحات لـ لوكالة "سبوتنيك": "التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية".

وأضاف: "بالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية".

وأكد صالح: "نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا"، موضحا: "هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية".

وفي وقت سابق، من هذا الشهر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة تاريخية لتركيا "تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين"، بحسب الرئاسة المصرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مصر في فبراير الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.

كما التقى الرئيسان، في شهر سبتمبر الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية نيودلهي، واستعرضا العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.