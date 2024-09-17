رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2024 _ 2025، حيث يبدأ الكشف 15 سبتمبر من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجها بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

وكشفت الإدارة الطبية بالجامعة، عن الجدول الزمني للكشف الطبي للكليات كافة، ابتداءً من يوم 15 إلى 19 سبتمبر الجاري لكليات الطب البشري، والصيدلة، والطب البيطري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وهندسة الحاسبات والمعلومات، وفي الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر لكليات العلوم ، وعلوم الأرض، والإعلام، والسياسة والاقتصاد، والألسن، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وفي الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر لكليات الخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والتجارة، وعلوم ذوى احتياجات خاصة، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، بينما الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر لكليات الآداب، ورياض الأطفال، وتكنولوجيا العلوم الصحية.

والفترة من 13 إلى 17 أكتوبر لكليات الحقوق والتربية والتعليم الصناعي والزراعة، بينما الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إبراز إثبات الشخصية "الرقم القومي"، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.