رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بجعل الدروس بشأن الهولوكوست إلزامية لطلبة المملكة المتحدة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتأكد من أن يدرس كل طفل في المملكة المتحدة المحرقة النازية (الهولوكوست)، وذلك من خلال جعلها موضوعا إلزاميا في المدارس.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء البريطاني القول، إن دراسة الهولوكوست ستصير "جزءا أساسيا وضروريا من هوية كل طالب"، وذلك في إطار مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بالحكومة البريطانية.

وأضاف أنه سيقاتل من أجل إعادة البلاد "من هاوية معاداة السامية"، مقارنا ذلك بتجربته في "تغيير" حزب العمال.

وجاءت الوعود التي قطعها ستارمر، على مأدبة عشاء لـ "صندوق تعليم الهولوكوست"، حيث تعهد أيضا بتخصيص مبلغ 2ر2 مليون جنيه إسترليني (9ر2 مليون دولار)، لمشروع "دروس من معسكر اعتقال أوشفيتز" النازي.

ويقدم المشروع للطلبة والمعلمين دورة، لزيادة فهمهم للهولوكوست، بما يشمل القيام بزيارة إلى معسكر الاعتقال النازي الموجود في بولندا، والاستماع إلى التجارب الشخصية للناجين.

وأبلغ ستارمر الحضور خلال مأدبة العشاء، أمس الاثنين، بأن زوجته كانت قد قامت بزيارة معسكر أوشفيتز، ولكنه لم يقم بذلك بعد.

وقال في خطابه: "أعلم أنه لا يوجد شيء أقوى من أن يراه المرء بنفسه. لقد زارته زوجتي فيك، وأنا يجب علي أن أذهب. لذلك سأنضم إلى صندوق تعليم الهولوكوست في إحدى هذه الزيارات".

وأضاف: "ستواصل هذه الحكومة تمويل مشروع دروس من معسكر أوشفيتز، ويمكنني أن أؤكد أننا سنوفر الليلة ما لا يقل عن 2ر2 مليون جنيه إسترليني في العام المقبل من أجل القيام بذلك"، مستطردا: "علينا أن نكون أكثر جرأة وتحديا بشأن الأهمية الوطنية لتدريس الهولوكوست."