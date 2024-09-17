أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن الولايات المتحدة لا تسعى لوقف الحرب على غزة من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أمريكا لو كانت ترغب في الحل لكانت قد حلت الأزمة خلال العام الماضي.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تواجه الحراك المجتمعي والشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية بالادعاء بأنها أرسلت وزير خارجيتها للشرق الأوسط وأنها قريبة من التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن أقرب نقطة وصلت فيها الأطراف إلى اتفاق كانت في مصر، قبل أن ينسحب نتنياهو من الصفقة، مؤكدا أن هذه الواقعة كانت تأكيدا بأن أمريكا لا تسعى للحل.

وعلق على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت توسيع أهداف الحرب الحالية لتشمل إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بعد نزوحهم بسبب القصف المتبادل مع حزب الله، مؤكدا إن إسرائيل لن تستطيع اجتياح لبنان.

وأضاف أن نتنياهو لن يقدم على خوض حرب مع لبنان، موضحا أنه لن يغامر بإعادة السكان إلا في حال وجود اتفاق مع حزب الله، لا سيما وأن الصواريخ التي يملكها حزب الله هي صواريخ جراد يمكنها الوصول إلى المستعمرات الصهيونية الحدودية.