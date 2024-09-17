مياه المنوفية: تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من قرية ميت الموز

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "بداية جديده لبناء الإنسان"، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المنوفي بشكل مؤثر، مشيرًا إلى أن تدشين المبادرة كان من قرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم، على أن تستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم بجميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن فعاليات التدشين شملت المشاركة في عرض الاصطفاف من أمام ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مختلفة بمدرسة ميت الموز الابتدائية شملت تنفيذ مسرح عرائس عن ترشيد الاستهلاك وتنفيذ ورش رسم وتلوين وألعاب تفاعلية وورشة سباكة خفيفة للمدرسات، وندوة تعريفية عن ترشيد الاستهلاك.

وأضاف أنه تم استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بالقرية، وتوفير سيارة لخدمة العملاء بالقرية، وتنفيذ ورش سباكة وتوفير خدمة الكسح، وسحب عينات المياه وتركيب القطع الموفرة بمركز الشباب بالقرية والقاء ندوة بمسجد القرية.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتى ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، وذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.