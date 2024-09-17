السلطات التركية تلقي القبض على مطلوب للإنتربول وتبدأ إجراءات إعادته إلى فرنسا

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ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على شخص مطلوب من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بتهمة الاحتيال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك إثر عملية أمنية نفذتها عناصر مديرية أمن ولاية موغلا، الواقعة جنوبي غربي تركيا، في قضاء بودروم، أمس الاثنين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المدعو "ب. ي."، مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين لدى "الإنتربول"، بتهمة ممارسة "الاحتيال المنظّم" في فرنسا.

وأضاف أنه عقب توقيف الشخص الملاحق، بدأت الإجراءات الرسمية لإعادته إلى فرنسا عبر "الإنتربول".