الصحة اللبنانية: وقوع العشرات من الإصابات جراء تفجير اجهزة اتصال محمولة

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بيرقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان إن " أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وبناء عليه تطلب الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الاصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية،بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتتوجه الوزارة بالطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما حدث.

ودعت الوزارة المواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات.

وانتشرت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن إسرائيل استهدفت أجهزة اتصالات تستخدمها ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وكانت وراء التفجيرات.

وقالت مصادر في حزب الله إن عددا من أعضائه أصيبوا. ولم يكن السبب الدقيق للانفجارات واضحا في البداية.

وقال مصدر بمستشفى بهمن بيروت لوكالة (د. ب. ا) إن المستشفى استقبل أكثر من 100 جريح، بعضهم في حالة حرجة.

وجاء تفجير الأجهزة اللاسلكية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إحباط هجوم لحزب الله اللبناني ضد شخصية أمنية كبيرة سابقة باستخدام قنبلة كان من المقرر أن تنفجر في الأيام المقبلة.







