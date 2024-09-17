وزير الصحة: مبادرة بداية تتضمن العمل على زيادة متوسط سنوات الدراسة

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية» يتضمن العمل على زيادة متوسط سنوات الدراسة.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية، وذلك في ساحة الشعب بمنطقة المنصة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن هناك تقييمًا لعدد سنوات الدراسة للطفل، حيث يتوجب أن يحصل على 14 سنة دراسية، بواقع سنتين قبل التعليم الأساسي ثم 12 سنة دراسية بعد ذلك.

وأشار إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم في مصر تصل أحيانًا إلى 11 سنة أو أقل من ذلك، مؤكدا العمل على زيادة هذه السنوات.

ونوه بأن نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي تبلغ 95%، ما يعني أن هناك مئات الآلاف من الأطفال لا يلتحقون بهذه المرحلة التعليمية، مؤكدا العمل مع الوزارات والمحافظات عبر لا مركزية الأداء والإدارة، على رصد نسب الالتحاق برياض الأطفال والتعليم الأساسي.



وأوضح أنه يتم كذلك تحديد نسب الالتحاق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ونسب الالتحاق بالتعليم الفني، ومنع التسرب من التعليم باعتبار أن هناك تسرب نسبة ليست بالقليلة في المرحلتين الإعدادية والثانوية ما يؤدي إلى الأمية ويؤثر على منظومة التنمية البشرية.

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وتتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.