رودري يلوح بإضراب محتمل للاعبين بسبب زيادة عدد المباريات

لوح الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي بإضراب محتمل للاعبين بسبب زيادة عدد المباريات.

ويعاني الفريق الإنجليزي من موسم مزدحم في ظل المشاركة بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في العام المقبل.

وبسؤاله عن إمكانية إضراب اللاعبين أو رفض اللعب، رد اللاعب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أعتقد أن الإضراب خطوة قريبة، إذا سألت أي لاعب سيقول نفس الشيء".

وأضاف "هذا ليس رأيي فقط بل رأي أغلب اللاعبين، وإذا استمر الضغط ربما نصل لهذه المرحلة (الإضراب)، ولكن لننتظر، لا أعرف ما سيحدث، ولكنها ظاهرة مقلقة للغاية".

وتحدث رودري بهذه الرسائل عشية لقاء مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد، وهي المباراة الأولى للفريقين في المسابقة التي زاد عدد أنديتها إلى 36 فريقا بنظام الدوري، لتزيد عدد المباريات في الدور الأول بواقع مباراتين، بينما ستلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراتين فاصلتين لتحديد المتأهل لدور الـ16.

وقد يلعب مانشستر سيتي الذي بدأ موسمه بمباراة الدرع الخيرية في أغسطس الماضي 75 مباراة هذا الموسم، وتزيد هذه الحصيلة بالنسبة للاعبيه الدوليين.

وعلق رودري "من واقع خبرتي فإن أي لاعب مؤهل لخوض من 40 إلى 50 مباراة على أعلى مستوى، بعدها سيتراجع مستواه لأنه من المستحيل أن يحافظ على لياقته البدنية".

وأشار "هذا العام قد نلعب من 70 إلى 80 مباراة حسب مدى التقدم في جميع المسابقات، وهذا معدل كبير جدا، لذا يجب على كل لاعب الحفاظ على نفسه جيدا".