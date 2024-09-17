سويسرا وبلجيكا توقفان الرحلات الجوية إلى إسرائيل ليومين

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن شركتي الطيران السويسرية والبلجيكية أوقفتا رحلاتهما من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة.

ويأتي ذلك فيما أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

كما قال الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة وجهز لها منذ فترة.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن حزب الله اللبناني "سيدفع ثمنا باهظا إذا اختار التصعيد"، مشيرة إلى أن النقاش في إسرائيل مؤخرا أظهر توافقا على تحويل الثقل العسكري نحو حزب الله.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تجنبت إعلان مسئوليتها عن الانفجارات في لبنان لعدم رغبتها في حرب شاملة، مشيرة إلى أن تصرف حزب الله هو ما سيحدد مسار التصعيد وإسرائيل تظهر تصميما أكثر من أي وقت.

وقالت المصادر إن القيادة السياسية في إسرائيل طلبت من المؤسسة الأمنية الاستعداد لكل السيناريوهات، فيما طلبت رئاسة الوزراء من الوزراء التزام الصمت فيما يتعلق بالهجوم في لبنان.