ميتا تحظر قناة آر تي الروسية الرسمية قبيل الانتخابات الأمريكية

كثفت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، ميتا، جهودها للحد من دعاية الحكومة الروسية، من خلال حظرها لقناة "آر تي" على مستوى العالم، قبل سبعة أسابيع فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلنت الشركة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن قناة "آر تي"، التي كانت معروفة من قبل باسم "روسيا اليوم"، لن يكون مسموحا بها بعد الآن على منصات ميتا، إلى جانب العديد من المنظمات التابعة لها.

وتشمل الشركات المملوكة لشركة ميتا: واتس آب، وفيسبوك، وإنستجرام.

جدير بالذكر أن قناة "آر تي" تم حظرها بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي منذ ربيع عام 2022، بسبب حملات التضليل المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قناة "آر تي" يوم الجمعة الماضي، بالسعي إلى "التدخل في الشؤون السيادية للدول بجميع أنحاء العالم".

وأضاف أن المعلومات الجديدة أظهرت أن قناة "آر تي"، "تمتلك قدرات إلكترونية وتشارك في معلومات سرية وعمليات تأثير ومشتريات عسكرية".