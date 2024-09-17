مؤشرات على ترقب إسرائيلي لرد من حزب الله على انفجارات أجهزة الاتصال

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال التصعيد الأمني دون تعليمات جديدة، في أعقاب انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان.

يأتي هذا فيما دعا المجلس الإقليمي شلومي بالجليل الغربي، السكان هناك للبقاء قرب الملاجئ بعد التفجيرات في لبنان.

وأصيب المئات من عناصر حزب الله بجروح في لبنان الثلاثاء، إثر انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال يحملونها في مناطق مختلفة في لبنان تعدّ معاقل للحزب.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن ثمة أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وطلبت الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الاصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية.

ووجهت الوزارة نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين.