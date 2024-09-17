مصر وكوريا تناقشان سبل توسيع التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر، كيم يونجهيون، مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشئون الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل والتنمية الصناعية.

أكد السفير كيم أن كوريا ومصر تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي الوثيق في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبنية التحتية والطاقة والتعليم العالي والحكومة الرقمية. وسلط الضوء بشكل خاص على الإنجازات الملحوظة في قطاع النقل، مثل مشاريع المترو والسكك الحديدية والترام.

كما أشاد سفير كوريا الجنوبية في مصر، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحديث البنية التحتية للنقل في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية تحت قيادة الفريق كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تمكنت أيضًا من المساهمة في هذا التقدم.

ومع تعيين الوزير مؤخرًا نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الصناعية، أعرب السفير كيم عن أمله في أن تتوسع هذه النجاحات لتشمل جميع القطاعات الصناعية. وأضاف أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم طموحات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والتصنيع.

وذكر السفير كيم أن مصر دولة شريكة رئيسية للمساعدات الإنمائية الرسمية الكورية، مع مشاريع جارية في مجالات مختلفة مثل النقل والبنية الأساسية الخضراء لقناة السويس. واقترح تحديد وتطوير مشاريع جديدة في مجالات مختلفة لتوسيع هذا التعاون الإنمائي.

وأشار إلى أنه خلال قمة كوريا وأفريقيا التي انعقدت في يونيو المنصرم، ارتفع حد دعم صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية لمصر من مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في توسيع البنية التحتية والتنمية الصناعية في مصر.

ومن جانبه، صرح الفريق كامل الوزير بأن التعاون بين كوريا ومصر في قطاع النقل مهم للغاية، لأنه لا يشكل الأساس للتنمية الاقتصادية في مصر فحسب، بل يحسن أيضًا بشكل مباشر نوعية الحياة للمواطنين المصريين.

وأعرب وزير النقل عن تقديره الكبير لمساهمات الشركات الكورية في خلق فرص العمل والصادرات من خلال عملياتها في مصر، معربًا عن أمله في توسيع فرص التعاون والاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.